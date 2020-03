TORINO. Coronavirus: ronde volontari e sanificazioni fai-da-te

Ronde di volontari per aiutare gli inquilini più in difficoltà di altri, anche soltanto facendo la spesa. Nei caseggiati di Torino ci si organizza per far fronte all’emergenza Coronavirus. In un condominio del centro storico è stato organizzato un servizio destinato agli over 75 e alle persone che, eventualmente, andranno a trovarsi in isolamento precauzionale e per questo saranno “bisognosi d’aiuto”: sono una decina gli inquilini che si sono offerti di dare una mano. Non mancano anche i tentativi di sanificazione fai-da-te. In una via nei pressi di piazza San Carlo qualcuno stamani è sceso in strada e ha sparso sul marciapiede un’intera confezione di alcool denaturato.

