TORINO. Coronavirus, nuove assunzioni per l’emergenza

Nuove assunzioni nella sanità piemontese per far fronte all’emergenza coronavirus. L’Unità di crisi della Regione ha assegnato alle Aziende sanitarie regionali 65 medici e 6 farmacisti. Si tratta di 14 urgentisti, 34 anestesisti, tre pneumologi, nove infettivologi, tre di medicina interna, un geriatra e un pediatra. In totale, sono invece 173 gli infermieri che hanno dato la disponibilità ad essere assunti negli ospedali. Sono inoltre 126 i medici, tra specialisti, specializzandi e laureati, oltre ad alcuni biologi e farmacisti, che hanno risposto al bando di acquisizione delle candidature spontanee per le Aziende sanitarie regionali in vista dell’imminente contratto.

