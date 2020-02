Niente lezioni ancora per una settimana per i quasi 80 mila studenti dell’Università di Torino per l’emergenza Coronavirus, non essendoci ancora certezze sulle decisioni che verranno prese a livello nazionale. E’ quanto comunica l’ateneo attraverso la sua pagina Facebook.

“In attesa di nuove disposizioni ministeriali – si legge nel post – le attività didattiche in presenza rimangono sospese fino a sabato 7 marzo in tutte le sedi dell’Ateneo e dei Dipartimenti, incluse le sedi extrametropolitane”. L’Università fa sapere inoltre che “sono allo studio modalità di recupero e di didattica alternativa che saranno comunicate al più presto”.

Commenti