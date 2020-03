TORINO. Coronavirus, i Musei Reali riaprono al pubblico

Dopo la settimana di chiusura per l’emergenza coronavirus, anche i Musei Reali di Torino riaprono al pubblico domani. Come ogni lunedì, le visite riguardano solo Palazzo Reale, l’Armeria Reale, la Cappella della Sindone, e la mostre Konrad Mägi. La luce del nord alle Sale Chiablese con orario 10-19 ( e chiusure delle biglietterie alle 18) mentre per il Il tempo di Leonardo alla Biblioteca Reale l’orario è 14-18 (biglietteria fino alle 17) “L’affluenza – precisa una nota dei Musei Reali – verrà regolata seguendo le indicazioni delle autorità nazionali per evitare una eccessiva compresenza di visitatori nella sale. Non verranno distribuite le audioguide, ma i visitatori potranno usufruire dell’applicazione Musei Reali Torino disponibile per Android e iOS. “Salvo diverse disposizioni delle autorità competenti, – prosegue la nota – da martedì 3 marzo apriranno anche le altre collezioni, normalmente chiuse di lunedì. Saranno dunque accessibili anche la Galleria Sabauda e il Museo di Antichità”.

