TORINO. Coronavirus, dipendenti della Città a supporto dell’emergenza.

Anche i dipendenti comunali andranno in aiuto alla Protezione Civile e agli anziani per l’emergenza Coronavirus.

La Divisione Personale della Città di Torino ha infatti inviato a tutti i lavoratori del Comune un bando per impiegare 30 dipendenti, in distacco temporaneo, nell’ambito delle azioni messe in atto nelle aree Protezione Civile e Politiche Sociali della Città per il progetto ‘Io resto a casa’.

In particolare chi risponderà al bando dovrà occuparsi di assistenza telefonica e smistamento delle chiamate, raccordarsi con le associazioni che offrono attività di supporto alla popolazione, monitorare gli esiti degli interventi ed elaborare report sui flussi di domanda e di attività. A questo si aggiunge la possibilità di svolgere attività diretta di supporto ai cittadini, ad esempio per l’acquisto di generi alimentari e farmaci o con attività di dog sitter. I dipendenti dovranno inoltre valutare la disponibilità di volontari per un loro inserimento nelle attività delle associazioni.

