TORINO. Coronavirus, aumentano i servizi comunali a distanza

TORINO. Coronavirus, aumentano i servizi comunali a distanzi.

Un altro migliaio di dipendenti comunali andranno ad aggiungersi ai 3 mila 589 colleghi già in smart working, congedo, ferie o permesso, portando così al 60-65% la quota del personale della Città di Torino non fisicamente presente negli uffici. E’ quanto prevede la nuova modalità di funzionamento dei servizi comunali che l’amministrazione torinese ha in parte rivisto alla luce del decreto Cura Italia e che punta a ridurre gli spostamenti in città incentivando le prestazioni a distanza.

“Abbiamo rivisto le impostazione su alcuni servizi”, spiega la sindaca Chiara Appendino che domani firmerà l’ordinanza dettagliata e che assicura “saranno garantiti i servizi essenziali, in particolare le attività dedicate ai più fragili e per le esigenze e i fabbisogni non differibili”. Alcune prestazioni saranno dunque effettuate sia con la presenza fisica del personale negli uffici sia a distanza, altre subiranno una riduzione quantitativa, altre saranno assicurate prevalentemente o esclusivamente online. Prevista, poi, la chiusura di alcuni servizi, come la Soris, i cui uffici saranno chiusi al pubblico fino al 31 marzo, salvo ulteriori proroghe. Inoltre, a partire da oggi, tutte le spedizioni di documenti da parte di Soris, comprese le multe, e l’emissione di nuove azioni coattive, sono sospese fino al 31 maggio.

