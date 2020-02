L’Ascom di Torino chiede di “istituire subito” un tavolo di coordinamento con la Protezione Civile e le stituzioni di Regione Piemonte, Città di Torino, Asl e Prefettura per trasmettere le comunicazioni del caso alle aziende. “La salute – osserva la presidente Maria Luisa Coppa – è il bene primario da tutelare in questo momento. Seguiamo con apprensione le iniziative per contenere l’emergenza sanitaria ma è importante non creare allarmismi. E’ necessario al tempo stesso tenere sotto controllo l’economia del territorio e le istanze delle aziende per non penalizzarle. Per questo occorre essere vigili. Lavoriamo insieme e confermiamo la fiducia nelle Istituzioni deputate a seguire l’evolvere della situazione.” “Sia a livello nazionale con Confcommercio che a livello regionale – spiega una nota diffusa dall’associazione – abbiamo avviato una forte richiesta di attenzione all’Economia diffusa; siamo certi che dal Governo e dal presidente Cirio non tarderanno la risposte”. Ascom comunica inoltre di avere formato “una task force per fornire informazioni e assistenza alle imprese e un gruppo specialistico sui temi del lavoro per il supporto operativo sulle soluzioni da adottare nella gestione del personale in questa fase”.

