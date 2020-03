TORINO. Coronavirus, 26 tonnellate di presidi sanitari dalla Cina

Grazie all’azione coordinata delle autorità italiane e della comunità cinese in Italia, 26,4 tonnellate di materiale sanitario donate dalla provincia cinese del Zhejiang sono arrivate a Torino il 13 marzo, riferisce il Consolato Generale Cinese a Milano.

La contea di Qingtian a Lishui, il distretto di Lucheng e la contea di Wencheng della città di Wenzhou, nella provincia del Zhejiang, l’associazione di beneficenza provinciale, l’associazione provinciale dei cinesi all’estero e altre organizzazioni hanno risposto in modo energico alla richiesta urgente di materiale sanitario in Italia, consultandosi con le parti competenti per assicurare l’arrivo del primo carico nel Nord Italia, dove l’urgenza è maggiore.

Parte dei materiali sarà donata alla Regione Piemonte e alla Croce Rossa italiana. Presente alla consegna, il console cinese Song Xuefeng, il quale ha affermato che la Cina fornirà tutta l’assistenza possibile sulla base delle esigenze della parte italiana, condividendo le esperienze nella lotta all’epidemia. Mentre l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha ringraziato la Cina per il suo tempestivo aiuto.

