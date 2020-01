TORINO. Compagnia San Paolo: per il 2020 stanziati 180 milioni

La Compagnia di San Paolo erogherà quest’anno 151 milioni di euro a cui si aggiungeranno 30 milioni tra utilizzi di accantonamenti e fondi pluriennali. I 180 milioni saranno finalizzati ai settori Cultura (40,9 milioni), Persone (58,4) e Pianeta (49,88). Al termine del biennio 2019-2020 il fondo di stabilizzazione delle erogazioni dovrebbe raggiungere la consistenza di 370 milioni di euro superando le previsioni del piano, mentre i fondi per le erogazioni in attesa di destinazione salirebbero a 135 milioni di euro al netto degli utilizzi. Nel 2019 la Compagnia ha erogati 172,3 milioni per il sostegno di 845 interventi. Il valore di mercato complessivo del portafoglio di attività finanziarie è di 7,2 miliardi di euro. “La Compagnia di San Paolo non cambia missione nelle opzioni strategiche di fondo. Le nostre politiche di investimento sono volte a tenere insieme capacità erogativa e rafforzamento patrimoniale”, ha sottolineato io segretario generale Alberto Anfossi.

