TORINO. Cnh: a Case il Good Design Award per pala gommata a metano

Case Construction Equipment, brand di Cnh Industrial, ha ricevuto il Good Design Award 2019 per il suo concept di pala gommata alimentata a metano, dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e dallo European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Il premio da è stato assegnato da una giuria internazionale, composta da designer professionisti, importanti specialisti del settore e giornalisti esperti di design. La pala gommata a metano, presentata per la prima volta nell’aprile 2019 al Bauma, la più grande fiera mondiale del settore delle costruzioni che si tiene a Monaco di Baviera, in Germania, è stata scelta per la sua visione di un futuro sostenibile, connesso e tecnologicamente avanzato per il comparto del movimento terra. Come vincitore del premio, ProjectTetra sarà inserito nell’annuario Good Design Yearbook per il biennio 2019-2020.

