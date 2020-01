TORINO. Casa: Immobiliare.it, lieve flessione prezzi compravendite

I prezzi richiesti per le case in vendita in Piemonte sono rimasti in linea con quelli di giugno 2019 (-0,4%), mentre sono diminuiti dell’1% i canoni di locazione. Tuttavia, gli affitti hanno registrato un andamento positivo di quasi sei punti percentuali (+5,9%) nel confronto con dicembre 2018. Lo rileva l’Osservatorio di Immobiliare.it. L’oscillazione positiva più evidente è quella di Verbania, che dopo aver conquistato 3,5 punti percentuali in sei mesi, vede il prezzo medio arrivare a 2.080 euro/mq. Registra +1,7% Torino, dove la richiesta media di chi vende casa è di 1.687 euro/mq, circa 500 euro/mq in più di Novara (+0,6%). Segno meno invece per tutte le altre città e in particolare per Biella (-3,9%). Migliore la situazione sul fronte locazioni, dove solo Torino e Biella perdono più di un punto percentuale. La più cara resta sempre Verbania con 9,31 euro/mq dopo il +3,9% registrato nell’ultimo semestre.

