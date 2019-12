TORINO. Casa: alloggi Atc, occupazioni abusive in calo

“Le occupazioni abusive di case Atc sono in calo e il fenomeno è proporzionato all’entità del patrimonio immobiliare. A seguito della direttiva dell’ex ministro dell’Interno del dicembre 2018 siamo stati convocati da alcune Prefetture per verificare il fenomeno, è emerso un quadro circoscritto e costantemente monitorato”. Così l’assessore alle Politiche della Casa della Giunta Cirio, Chiara Caucino, ha risposto a una interpellanza del consigliere dei Moderati Silvio Magliano, oggi in Consiglio regionale. “Restano ancora da regolarizzare – ha detto Caucino – alcune situazioni ben identificate e tenute sotto controllo. Il totale degli alloggi gestiti dalle Atc al 31 dicembre 2018 è di 50.794 unità, così articolate: 10.355 alloggi per il Piemonte nord (20% sul totale); 29.001 per il Piemonte centrale (57%); 11.438 per il Piemonte sud (23%). A Torino registriamo un trend decisamente in diminuzione: nel 2016 risultavano 79 occupazioni, nel 2017 erano 61, nel 2018 siamo scesi a 58”. “Ho voluto rivolgere qualche domanda alla Giunta rispetto al numero di unità abitative indebitamente occupate, a danno di chi ha un posto in graduatoria – spiega Magliano – anche ma non solo in seguito al superamento dei Campi Nomadi”.

