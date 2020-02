TORINO. Carabinieri: Forestali, nel 2019 oltre 48 mila controlli

In Piemonte, nel 2019, sono stati effettuati 48.414 controlli dai carabinieri forestali impegnati in attività di tutela del territorio, di contrasto di gestione illecita di rifiuti, di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, di prevenzione valanghe. È il bilancio dell’attività illustrato oggi dal generale Benito Castiglia, Comandante Regione Carabinieri Forestale “Piemonte“. Tra i reati più frequenti c’è lo smaltimento illecito di rifiuti e il bracconaggio.

“Motivo di pericolo anche per le persone che gravitano nelle aree in cui vengono fatte battute di caccia, anche notturne, fuori dai periodi consentiti – spiega Castiglia – Per i rifiuti le aree più critiche sono il Canavese e il Novarese. Si tratta di un aspetto difficile da contrastare, dove manca formazione e cultura”. Tra le attività delle stazioni dei carabinieri forestali c’è anche il servizio Meteomont carabinieri per prevenire e prevedere il pericolo valanghe tramite l’emissione di un bollettino d’allerta: nel 2019 ne sono stati pubblicati 164.

