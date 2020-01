TORINO. Calcio: Dybala ‘dispiace per infortuni Demiral e Zaniolo’

“Tanto dispiacere per gli infortuni di Demiral e di Zaniolo”. Paulo Dybala si unisce al coro di auguri per i due calciatori infortunatisi ieri durante Roma-Juventus: “Amico mio Demiral – prosegue la Joya nel su Instagram – ti aspetto presto e più forte. E in bocca al lupo Nicolò Zaniolo, tornerai da campione!”.

Commenti