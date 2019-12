TORINO. Bus in fiamme, l’autista si salva e dà l’allarme

Un autobus della linea 5 ha preso fuoco questa mattina a Torino in corso Orbassano, poco dopo essere uscito dal deposito. A dare l’allarme è stato l’autista, che è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i Vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito. I carabinieri stanno cercando di risalire alle cause del rogo. Nel 2019 numerosi autobus Gtt, l’azienda del trasporto pubblico locale, hanno preso fuoco. La Procura di Torino ha aperto da tempo un fascicolo senza indagati per incendio e lesioni colpose. Gtt ha anche avviato un’indagine interna.

