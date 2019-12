Migliaia di agricoltori coi trattori provenienti da tutte le province del Piemonte scenderanno in piazza, con la capretta Bôgia,a Torino, mercoledì 11 dicembre 2019, dalle ore 10, e sfileranno per le vie del centro, partendo da piazza Vittorio Veneto, percorrendo via Po e arrivando in piazza Castello per chiedere [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere registrato. Se sei già registrato effettua il login, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti