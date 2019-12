TORINO. Blitz Ps contro antagonisti,contestati scontri No Tav luglio

Le misure cautelari notificate oggi dalla Digos di Torino a 14 antagonisti, tra cui due leader storici di Askatasuna e tre dei principali referenti dell’ala più oltranzista del movimento No Tav, riguardano i disordini scoppiati lo scorso 27 luglio in Val di Susa, durante una marcia organizzata nell’ambito della quarta edizione del ‘Festival dell’Alta felicità’ a cui avevano partecipato circa tremila persone. Un centinaio di manifestanti, travisati, avevano divelto con dei flessibili una cancellata posizionata sul sentiero Gallo Romano in Clarea, avevano lanciato pietre e 50 bombe carta contro le forze dell’ordine. Altre 300 manifestanti si erano posizionati nella parte bassa del fiume Clarea, vicino ai piloni dell’autostrada, e, lanciando massi contro la polizia, hanno cercato di attraversare il fiume per raggiungere il cantiere di Chiomonte. “I registi dell’assalto al cantiere e i responsabili degli attacchi sono stati individuati anche grazie ad apparecchiature all’avanguardia posizionate nel territorio boschivo”, spiega il dirigente della Digos Carlo Ambra. Le indagini proseguono per individuare gli altri protagonisti degli scontri.

