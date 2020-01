TORINO. Automotoretrò, in mostra innaffiatrice stradale centenaria

Tra i veicoli esposti ad ‘Automotoretrò’ c’è anche un camion del 1925, un’innaffiatrice stradale. E’ un raro mezzo d’opera ‘Fiat 603’, usato per la nettezza delle vie urbane acquistata originariamente dal Comune di Torino, che terminò il proprio servizio ad Asigliano (Vercelli). “Un veicolo che possiede ancora il bollo originale del 1961 rilasciato proprio nell’ultimo paese in cui operò, prima di essere trasferito a Valle Mosso (Biella) ove lo rinvenni”, ricorda Carlo Marazzato, considerato il più grande collezionista europeo di camion storici (ne possiede oltre 250). “Dopo lunghe ricerche, abbiamo reperito anche il primo numero di targa, TO 8775, ritrovando pure la sua cisterna idrica originale: per recuperarla è stato necessario scoperchiare il tetto di una casa e tirarla fuori con una gru”. L’autocarro, restaurato con autopompa e stemmi dell’epoca con il toro rampante, sarà visibile insieme agli altri mezzi nei ‘Porte Aperte’ allo showroom ‘Marazzato a Stroppiana dal 4 aprile in poi.

Commenti