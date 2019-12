TORINO. Auto in fiamme, distrutti in strada sette veicoli

Sette auto hanno preso fuoco questa mattina a Torino, in via San Pio VII, all’altezza del civico 114. Gli agenti della polizia municipale hanno chiuso la strada per consentire ai vigili del fuoco le operazioni di spegnimento. Le cause dell’incendio non sono ancora note. L’episodio a due settimane dal raid di un gruppo di piromani nel quartiere San Donato, nelle borgate Cit Turin e Cenisia. Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre, diciassette macchine erano state date alle fiamme. Sull’accaduto indaga la polizia che ha acquisito le telecamere di sorveglianza della zona.

A causare l’incendio che oggi a Torino ha coinvolto sette auto parcheggiate in via San Pio VII è stata una Fiat Panda. L’autista, che lavora nella zona, era sceso dalla macchina per andare a prendere un caffè, quando si è accorto del fumo. Insieme ad altri passanti, ha cercato di domare il rogo con degli estintori, ma, a causa del vento e delle foglie cadute, le fiamme si sono propagate alle macchine posteggiate vicino. A fuoco anche quattro alberi: due sono stati già rimossi, mentre i tecnici dei vigili del fuoco stanno valutando la stabilità degli altri due. Gli agenti della polizia municipale hanno chiuso parte della carreggiata per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

