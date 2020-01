TORINO. Approvato nuovo bando per la gestione dei canili

Al via il nuovo bando triennale della Città di Torino per la gestione del Canile rifugio comunale. L’importo di gara è di 1 milione e 168 mila euro e la scadenza per partecipare è il 18 febbraio. Il bando ridefinisce l’organizzazione dell’attività di tutela degli animali e in particolare la gestione dei canili. È previsto che quello sanitario di via Germagnano venga chiuso trasferendo le funzioni di cura e assistenza degli animali ospitati alla facoltà di Veterinaria dell’Università di Torino, grazie a un accordo che coinvolge anche il Comune di Grugliasco, nel cui territorio sono collocate le strutture della facoltà. Anche l’assistenza sanitaria al canile rifugio di strada Cuorgné 139 potrà essere esercitata dalla facoltà. È inoltre prevista nel triennio la progettazione e realizzazione di un nuovo edificio sanitario all’interno del canile di strada Cuorgné 139.

Commenti