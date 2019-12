TORINO. Appendino: “La nuova Ztl sarà a regime nel 2020”

“Per ‘Torino Centro Aperto’ siamo a buon punto, il 2020 sarà l’anno in cui la vedremo a regime”. A dirlo la sindaca di Torino Chiara Appendino a proposito del nuovo modello di Ztl, “una riforma – ha sottolineato nella conferenza stampa di fine anno – che riteniamo essenziale per l’ambiente, il commercio, il turismo e la vivibilità del centro”. Appendino ha ribadito che “non è una chiusura del centro” e che la maggioranza ha “lavorato per rendere il modello sostenibile”, rivendicando quella che ha definito “una scelta politica che migliorerà la vivibilità del centro per tutti incentivando chi meno inquina perché pensiamo sia un obiettivo necessario”. Quanto ai tempi, l’assessora alla Mobilità Maria Lapietra ha ricordato che “la Giunta ha approvato la delibera di manifestazione di pubblico interesse; entro il 15 gennaio sapremo se i proponenti del project financing porteranno avanti le migliorie richieste. Poi bandiremo la gara per la gestione del servizio”.

