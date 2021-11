Si è da poco concluso l’incontro tra gli assessori ai trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, e della Regione Autonoma Valle d’Aosta Erik Lavevaz sul servizio ferroviario Torino – Aosta.

In un comunicato appena diramato però quel che si legge sono i soliti “bla-bla-bla”. Di sicuro quel che non si è affrontato è il problema dei bimodali troppo piccoli per contenere i pendolari in partenza da Ivrea. Neppure è stata presa in considerazione la proposta eporediese (del consigliere comunale Andrea Benedino, Pd) per il ritorno alle vecchie carrozze, non meno di cinque.

“L’incontro – dichiarano gli assessori Gabusi e Lavevaz – è stato fruttuoso e particolarmente operativo: il confronto ha permesso di mettere sul tavolo tutti i temi da affrontare per migliorare l’efficienza dei servizi sulla tratta tra la Valle d’Aosta e il Piemonte. Il nodo centrale è quello del nuovo sistema tariffario: abbiamo convenuto sulla possibilità di rimandare l’entrata in vigore del nuovo sistema, costituendo un tavolo di confronto tecnico che possa da subito armonizzare le esigenze e le peculiarità piemontesi con quelle valdostane. Abbiamo anche trovato i primi accordi sugli orari: le strutture delle due regioni dialogano nell’ottica di ottimizzare le risposte alle diverse esigenze dei pendolari che risiedono lungo la linea”.

“Continuiamo il nostro confronto con Trenitalia – proseguono gli assessori Gabusi e Lavevaz – perché non ci siano problemi di affollamento sui mezzi, in un momento che ancora è delicato dal punto di vista sanitario. Crediamo che questo possa essere un nuovo punto di partenza per un confronto aperto e corretto sulle legittime esigenze delle nostre due realtà, per migliorare il servizio per l’utenza che si sposta ogni giorno lungo una linea fondamentale per i nostri territori”.

