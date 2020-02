TORINO. Ambulanza con assicurazione scaduta da 3 mesi, sequestrata

Un’ambulanza della società privata ‘Croce Più’ è stata sequestrata, oggi a Torino, in via Stradella, perché viaggiava con l’assicurazione scaduta da oltre tre mesi. Il provvedimento è scattato durante un controllo sul territorio del Reparto di sicurezza stradale della polizia municipale. Lo scorso gennaio, la polizia municipale aveva sequestrato in via Orbetello, in una ditta di servizi sanitari, 5 ambulanze e un’autovettura.

