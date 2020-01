TORINO. “Allontaniamoci portano la Sars”, discriminata una coppia cinese

“Allontaniamoci che portano la Sars dalla Cina”. E’ il commento che sarebbe stato diretto ieri a una famiglia di cittadini cinesi, che vive in Italia da decenni, ieri a Torino. A raccontare l’episodio Lucia King, portavoce della comunità cinese a Roma. “Ieri a Torino mia sorella con il marito e la figlia sono stati oggetto di commenti sgradevoli – dice Lucia King – mentre stavano per entrare in un locale del centro hanno sentito qualcuno commentare: ‘Allontaniamoci che portano la Sars dalla Cina’. Questi episodi sono molto sgradevoli – commenta -. Ci auguriamo abbiano presto presto una fine”.

Commenti