TORINO. Al via le sperimentazioni startup Smart Mobility

Le sperimentazioni proposte da quattro startup del Techstars Smart Mobility Accelerator, primo programma in Europa dedicato alla smart mobility, sono state ammesse da Torino City Lab alla fase di testing Si tratta di Parkofon, Power Market, Automotus e Urban Sdk. La piattaforma, promossa dal Comune di Torino e sostenuta da un ampio partenariato locale, è volta a supportare le imprese in attività innovative in risposta a sfide urbane.

Il programma di accelerazione, che durerà 13 settimane e vedrà coinvolti oltre 120 mentori, è stato attivato nell’ambito della partnership tra Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center. L’obiettivo è accelerare in tre anni oltre 30 startup innovative, per favorire lo sviluppo della città di Torino come ecosistema internazionale per l’innovazione e la sua affermazione come modello di successo in Italia e in Europa, in particolare tramite Ogr Tech, nuovo hub per l’innovazione che ha sede nelle OgrTorino.

Le startup selezionate per il programma Techstars Smart Mobility Accelerator provengono da Italia, Norvegia, Germania, Portogallo, Stati Uniti, Ucraina e Regno Unito e rappresentano una vasta gamma di tecnologie: dalle transazioni autonome a tutto il veicolo a un nuovo modo di sicurezza valanghe per gli sciatori.

