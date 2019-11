TORINO. A.Mittal: Api Torino, macroscopico esempio incuria

“La vicenda di ArcelorMittal e dell’Ilva è l’esempio drammatico e assurdo dell’incapacità della nostra classe politica di operare positivamente per il territorio e il Paese. Persi dietro a bisticci di palazzo e diatribe di partito, i governi che si sono succeduti sembra non sappiano cosa significhi la chiusura di un’azienda e la perdita di un posto di lavoro”. Così Corrado Alberto, Presidente di Api Torino e componente di Giunta Confapi, commenta la situazione che si è creata nella vicenda ArcelorMittal-Ilva. “In gioco – aggiunge Alberto – non ci sono solo le attività a Taranto ma anche in Piemonte. E non si tratta solo degli occupati diretti, ma di un ampio indotto fatto di piccole e medie imprese afferenti a vari settori di attività che rischiano nuovamente di perdere una parte importante di commesse. Dopo Pernigotti la crisi dell’Ilva rappresenterebbe un colpo mortale per l’economia piemontese. Il tutto aggiunto alla tassa sulla plastica, una sciagura che ridurrà in ginocchio un comparto che significa lavoro e attenzione al territorio. Se ci fosse un piano per demolire la manifattura italiana lo immaginerei proprio”.

