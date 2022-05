La Città metropolitana di Torino ha pubblicato un bando per l’assunzione tramite contratto di formazione lavoro della durata di 12 mesi di 50 nuove unità di personale con il profilo professionale di Istruttore amministrativo o contabile(cat. C – posizione economica C1).

La scadenza di presentazione telematica delle domande è entro le ore 12.00 del giorno 23 giugno 2022:

La domanda va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica ed è indispensabile esser in possesso dello Spid.

Per il dettaglio dei bandi e per le domande di presentazione:

http://trasparenza.cittametropolitana.torino.it/bandi-di-concorso

Commenti