TORINO. 4 nuovi semafori T-Red, novità per mezzi emergenza

Salgono a 7, sui 14 totali previsti, gli incroci che a Torino sono controllati con i T-Red, i semafori con il sistema di rilevamento automatizzato delle infrazioni. Da lunedì 9 marzo ai 3 già dispositivi già posizionati si aggiungeranno quelli agli incroci tra i corsi Lecce e Appio Claudio, tra corso Potenza e via Pianezza, tra i corsi Agnelli e Tazzoli e tra i corsi Giambone e Corsica.

Novità anche in merito alle infrazioni commesse dai mezzi di soccorso e di polizia in emergenza. Grazie a nuove procedure informatizzate nella gestione delle sanzioni sarà il comando della Polizia municipale a verificare se sussistano i presupposti per la circolazione in emergenza prima di procedere a notificare il verbale. In questo modo i servizi di polizia e di soccorso verranno sollevati delle attività necessarie per provare l’effettiva necessità di non aver rispettato il semaforo.

