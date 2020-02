TORINO. 110 anni di Confindustria guardando al futuro delle imprese

“Oggi abbiamo celebrato 110 anni di Confindustria. Una percorso che è partito da Torino e dal Piemonte e che ha accompagnato il Paese durante tutto il ‘900”. Così il presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, in merito all’evento per i 110 anni di Confindustria alle Ogr di Torino. “Con questo patrimonio di esperienza e competenze – aggiunge -, la nuova sfida è accompagnare le imprese italiane nel futuro”.

“Abbiamo bisogno di riprendere il cammino, tutti insieme. Questo è un Paese che non ha fondamenta unitarie: ecco perché serve un Patto per il Paese”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, che partecipa a Torino, alla celebrazione dei 110 anni di Confindustria. “Un Patto – ha spiegato – per vincere le nuove sfide che ci pongono sia la globalizzazione e le multinazionali, che vanno regolamentate, sia l’intelligenza artificiale e l’innovazione tecnologica, che vanno governate. Bisogna ridisegnare il futuro, tutti insieme, chiedendo l’attuazione di regole europee nuove che ci consentano di puntare sullo sviluppo e sulla crescita. Gli investimenti produttivi, quelli in infrastrutture materiali e immateriali, ad esempio, devono restare fuori dal patto di stabilità ed essere, quindi, scomputati dal rapporto deficit-pil”.

