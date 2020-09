Toponomastica rurale favriese.

Con l’amico Bruno Costa Laia, stiamo raccogliendo delle notizie per scrivere un libro sulla cascine Favriesi vorremmo coinvolgere favriesi e non ed Associazioni che vorranno contribuire nel recuperare la toponomastica rurale di Favria, insomma i vecchi nomi dati ai terreni nella campagna favriese. Riteniamo che la toponomastica rurale favriese è una ricchezza che non deve andare dispersa. I toponomi dei terreni si trovano uno accanto all’altro, ma forse hanno in molti casi origini sia cronologiche, culturali e magari si sono stratificati in epoche storiche diverse, sono la storia di chi ci ha preceduto, la storia e le radici della nostra Comunità, che non deve andare dispersa. Alcuni toponimi rurali, con le loro storie ed aneddoti sono a volte l’unica testimonianza di chi nei secoli ha abitato qui. Fateci avere nomi e notizie dei terreni, con curiosità ed aneddoti, tutti verranno citati in questa ricerca comune delle nostre origini. Non abbiamo pretese scientifiche ma solo recuperare la storia del nostro passato agricolo. Grazie per chi vorrà contribuire

Favria, 3.09.2020 Giorgio Cortese.

Se nella vita di ogni giorno desideriamo qualcosa che non abbiamo mai avuto, dobbiamo impegnarci a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto

