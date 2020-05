Toki e Beccogiallo.

Il gatto Toki è sempre a caccia nel parco, si mette in agguato, sta fermo e poi si avvicina di soppiatto, per afferrare con un balzo il merlo Beccogiallo. Il parco pubblico Martinotti è la sua riserva di caccia e parco giochi. Dopo un po’ di tempo sceglie sempre un lugo della siepe che reputa promettente e aspetta pazientemente. Una volta individuata la preda che risponde al nome di Beccogiallo, un bellissimo merlo che ha il nido in un alberto li vicino. Toki si avvicina di soppiatto. Utilizzando ogni nascondiglio disponibile, un ciuffo d’erba alta, dietro ad un tronco di un albero, anche che se il suo nascondiglio preferito per cercare di ghermire la preda stando in agguato è la siepe. E’ uno spettacolo nel seguirlo nei movimenti con lo sguardo, le zampe posteriori che si flettono lentamente all’indietro e in un attimo la posta è finita, eccolo con la coda dritta e tesa all’indietro Toki balza in avanti facendo uno magnifico salto, ma Beccogiallo che fa lo gnorri con un frullo d’ali vola via e si sposta qualche metro più in là. Beh direte anche oggi la caccia è andata male, ma poco dopo riprendono gli stessi movimenti con Toki che dissimulando l’avvicinamento si prepara al balzo calcolando che le zampe posteriori possano arrestare il salto appoggiando per prime per terra, mentre quelle anteriori devono agguantare la preda e… di nuovo Beccogiallo sfugge e si posa su di un ramo. Sul basso ramo Beccogiallo trilla la sua gioia spensierata in queste calde giornate di Primavera. Ma poi vedo che Toki e Beccogiallo dietro la grande quercia patriarca del parco che giocano tra di loro, ma allora i due si conoscono, si divertono insieme e corrono in giro per il parco, incuranti dei commenti di madama Tortora e del signor Ghè, una bellissima ghiandaia che poco dopo se ne va via sdegnato da quell’amicizia che non capisce o non vuole capire. Addirittura Toki lascia che Beccogiallo gli si sieda sulla testa e si aggrappi alla sua pelliccia. Nella vita tra gli esseri umani e gli animali esistono amicizie speciali che ci riempiono la vita e durano anni. Durano perché quegli amici che ci siamo scelti sono i più fedeli, i più leali e i più affezionati, scorrono tranquille senza litigi e incomprensioni insanabili, amicizie in cui ci si capisce con uno sguardo senza necessariamente usare la parola, e questo gatto e merlo ne sono il fulgido esempio. Ciao Toki, quando da casa Ti osservo mi dai sempre un brivido, perché stai osservando qualcosa che io non riesco a vedere. Gli occhi dei gatti sono sono due finestre dietro le quali lui ci osserva e scruta i silenzio e forse nella sua immobilità fissando un punto, forse sta creando una poesia. La loro giocosa letizia è passata dai miei occhi al mio sangue e dal mio sangue a questo foglio di carta che mi serve per scrivere questo racconto

Favria, 16.05.2020 Giorgio Cortese

Penso che questo è un virus che dovrebbe colpire tutti, ci renderebbe più forti: si chiama amore. Quella forza per la vita che ognuno porta dentro, ma che pochi hanno il coraggio di mostrare fuori.

