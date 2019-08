TOINO. Governo: Appendino, linea amministrazione Città non cambia

Dal punto di vista strettamente locale non cambiano le dinamiche di governo locale, porteremo avanti il nostro mandato elettorale e programmatico. La linea dell’amministrazione di Torino non cambierà in seguito a un cambiamento di compagine a livello nazionale”. La sindaca pentastellata Chiara Appendino lo ha chiarito in conferenza stampa oggi, auspicando che il nuovo governo M5s-Pd arrivi con successo al varo. Si è detta però “entusiasta se il Pd torinese convergesse sui temi cari al M5s”. E ha sostenuto di considerare la Tav “una questione chiusa”. “Osservatorio Tav, Ztl e Piazza Baldissera: partiamo da qui”, ha subito rilanciato il capogruppo Pd in Comune, Stefano Lo Russo, finora il più duro oppositore in Sala Rossa. “Si tratta – ha rimarcato – di tre tra le tante proposte che abbiamo fatto in questi anni e che hanno ricevuto sberleffi e insulti dal M5s. Ma noi andiamo oltre gli insulti, ci sta a cuore Torino”. “La sindaca – ha incalzato invece la consigliera comunale e metropolitana Pd Maria Grazia Grippo – non ha mai voluto il dialogo con l’opposizione, ora si dimetta”. Stessa richiesta è arrivata dal parlamentare Pd Mauro Laus, ex presidente del Consiglio regionale, per il quale Appendino è “ostaggio di pochi consiglieri e con loro tiene in ostaggio un’intera città”. E se la parlamentare torinese Fdi Augusta Montaruli ha rivendicato la libertà di manifestare in piazza contro la prospettiva del nuovo governo, il capogruppo azzurro in Sala Rossa, Osvaldo Napoli, ha annunciato che proseguirà a Torino “una opposizione senza sconti” ma “lontano dalla piazza”. Quella di Forza Italia, ha sostenuto, sarà “l’unica, vera e utile opposizione” all’amministrazione a guida grillina, mentre per il Pd prospetta “una opposizione in guanti bianchi”. Napoli solleva anche la questione della Regione, a guida centrodestra, chiedendosi se verrà penalizzata dal nuovo esecutivo nazionale. “Il governatore piemontese Alberto Cirio – sottolinea – dovrà avere la capacità di farsi ascoltare da un governo non più amico”. Quanto a eventuali future alleanze elettorali, a Torino e in Piemonte il tema è ritenuto “prematuro”. Prima si dovrà vedere “cosa succede in Umbria e Toscana”, avverte il segretario regionale dem, Paolo Furia. “Il giudizio su Appendino – dichiara – rimane fortemente negativo, siamo all’opposizione è questo non può cambiare”.

