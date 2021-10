Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Toblàn!

In piemontese la parola toblàn vuole dire pauroso e pecorone, insomma uno sciocco e viene usata oggi in modo benevolo ma arriva dalla locuzione francese: “Se faire tout blanc, farsi tutto bianco”, nel senso ironico di dichiararsi innocente, candido come la neve! Purtroppo oggi, sempre più spesso uno sciocco in una folla di sciocchi moltiplica e potenzia la propria scioccaggine secondo un principio di proliferazione paurosa simile a quello che vige per i famosi chicchi di grano nelle case d’una scacchiera. Il problema che lo sciocco oltre ad essere noioso, è un pedante insopportabile e trova sempre uno più sciocco di lui che l’ammira. Pur essendo il mondo pieno di sciocchi, non c’è nessuno che si creda tale o abbia almeno il sospetto di esserlo.

Favria, 6.10.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Personalmente ritengo i libri sono stati un nutrimento nella mia giovinezza e adesso gioia che sono felicemente in pensione. Felice

