Negli ospedali dell’Asl To4 e negli uffici di via Po a Chivasso, da qualche giorno a questa parte, circola una notizia che è già diventata una bomba, con in sottofondo il rumore di chi stappa bottiglie di Asti Spumante e pasteggia a pandoro e panettone.

Udite, udite… dopo poco più di sei mesi dalla nomina il direttore generale dell’Asl To4 Stefano Scarpetta starebbe per raccogliere le tende e andarsene via. Al suo posto starebbe per arrivare l’attuale direttore dell’Asl di Asti Flavio Boraso, che peraltro alla To4 sarebbe di casa avendola già amministrata dal 2012 [...]