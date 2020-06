To4: Cane “marca” il territorio. Per il 2019 servono 24 milioni e Ardissone potrebbe lasciare

Un comunicato congiunto per “marcare” il territorio. Non poteva che firmarlo oltre al commissario Angelo Testa, anche il consigliere regionale della Lega Andrea Cane. Ha fatto capolino nella casella di posta di tutte le redazioni, la scorsa settimana.

Due dichiarazioni studiate a tavolino per dire che all’Asl TO4 si sta lavorando alacremente per stabilizzare il post pandemia e pianificare il futuro sanitario dei territori di appartenenza, trullallero, trullallà… Cose già dette e ridette su tutti i media. Niente di nuovo sotto il sole. E infatti l’obiettivo potrebbe essere di tutt’altra natura e cioè dire a chi non ha orecchie per intendere, o a chi ancora non lo sa, che la Lega vuole mettere le sue mani sulla sanità e lo farà quanto prima. Al centro del dibattito la “successione” anzitempo del direttore generale Lorenzo Ardissone, che in realtà sarebbe n scadenza il prossimo maggio, cioè tra poco meno di un anno.

E se Cane si concentra sul B-Life, un laboratorio mobile dotato di tecnologie spaziali che consentiranno di effettuare fino a 20.000 esami sierologici e virologici, Angelo Testa racconta il gran lavoro della Banca del Plasma che ha raccolto le donazioni di chi aveva sviluppato gli anticorpi contro il SARS-Cov-2. Insomma: fuffa.

Quel che tralasciano è, invece, la situazione “grave” i cui sono costretti a operare i “distretti sanitari”. Lo fanno apposta? Non la conoscono? Boh!

Ve la raccontiamo noi…

A Ivrea Paolina Di Bari è andta in pensione e il posto di direttore è vacante. Avrebbe dovuto occuparsene temporaneamente Lavinia Mortoni, direttore del distretto di Cuorgnè, ma da qualche tempo è in malattia. Non c’è il due senza il tre andrà in pensione nelle prossime settimane anche Giovanni Caruso direttore di distretto a Settimo Torinese.

Resta al suo posto Mauro Trioni del distretto di Chivasso e San Mauro e Maria Luigia Spaccapietra di Ciriè, che però non rinuncerà alla ferie.

Altra tegola, non di poco conto, le dimissioni “per motivi personali” del direttore di presidio di Chivasso Eva Anselmo che era una facente funzioni essendo il posto legato a Giovanni La Valle, attuale commissario della Città della Salute di Torino.

“Stiamo già preparando i concorsi per Ivrea e Settimo – mette le mani avanti il direttore generale Lorenzo Ardissone – Per la direzione di presidio chivassese, invece, si è optato per un incarico di supplenza a Rita Ippolito.”

Fin qui i problemi legati all’organico. S’aggiungeranno nelle prossime ore, anche se il documento tutto è fuorchè ufficiale, le polemiche legate al bilancio 2019 che chiude – fiato alle trombe rullo di tamburi – con un disavanzo “provvisorio” di ben 24 milioni di euro (erano 6 nella scorsa annualità).

“Nulla di cui stupirsi – sottolinea Ardissone – All’inizio dell’anno pensavamo di aver bisogno di 36 milioni. Le spese sono comunque tutte giustificate…”.

Numeri “importanti” da far rizzare tutti i peli delle braccia e che rischiano di non passare inosservati a chi preme per dare il benservito anzitempo ad Ardissone e consigliargli di preparare le valigie…

Ad annunciare con un post su facebook che qualcosa si stava già muovendo in piena pandemia era stato il consigliere regionale, Gianluca Gavazza, anche lui della Lega ma sufficientemente fuori dagli schemi.

In realtà poca roba ma sufficiente per far scattare tutti gli allarmi. Ed era un elenco di direttori generali, quasi tutti nominati dalla giunta di Sergio Chiamparino, salvo i tre commissari, Valter Galante ad Alessandria, Carlo Picco all’Asl Città di Torino e Giovanni La Valle alla Città della Salute, scelti dall’attuale giunta di centrodestra.

Cosa succederà da qui in avanti è forse ancora troppo presto per dirlo, quel che è certo è la totale assenza dei sindaci e dell’assemblea dei sindaci presieduta dall’eporediese Stefano Sertoli, probabilmente consigliato dai leghisti che gli ronzano intorno a non dar troppo fiato alla cosa

Ospedale di Settimo Torinese

Tra le nomine in corso anche quella del futuro amministratore unico dell’ospedale di Settimo Torinese non foss’altro che Gabriella Gianoglio è scaduta con la presentazione dell’ultimo bilancio chiusosi in sostanziale pareggio. Allo stato attuale non s’è ancora capito se i soci (To4, To2, Coop Frassati e Comune di Settimo) la riconfermeranno nell’incarico o se il Comune di Settimo Torinese proporrà, come da promessa elettorale, sventolata ai quattro venti, il nome di Alessandro Scopel, eletto

alla carica di consigliere comunale ma dimessosi anzitempo proprio per non incorrere in una eventuale compatibilità.

Raggiunto telefonicamente, Scopel ha preferito temporeggiare: “Non so! Vedremo…. Adesso non posso parlare…”.

Sta di fatto che anche su Settimo esiste una matassa ancora tutta da sbrogliare sul rinnovo delle attuali convenzioni che ne fanno una struttura privata per lungodegenza totalmente pagata dal pubblico. La Regione potrebbe anche decidere di acquistare l’ospedale o fare un passo indietro dando il via ad una eventuale vendita ai privati. Anche su questo, però, l’assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi ha preferito non pronunciarsi cosciente lui e coscienti tutti che la struttura è stata di fondamentale importanza nella lotta alla Coronavirus e potrebbe, a maggio ragione continuarlo ad essere con la presumibile seconda ondata.

Commenti