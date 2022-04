Weekend intenso per gli Arcieri Varian, che sabato 23 e domenica 24 aprile hanno organizzato nel campo di via De Francisco 101 due gare interregionali di tiro con l’arco “70/60mt Round Arco Olimpico più 50mt Round Compound ed Arco Nudo”, primi eventi di rodaggio in vista della Coppa Italia Arco Nudo 2022 che si terrà ad ottobre proprio a Settimo Torinese. Le due gare, dirette dai giudici Francesca Testaì e Paola Serviente in collaborazione con i direttori dei tiri Antonio Cauda e Giampiero Arrigoni Marocco, hanno visto protagonisti oltre 160 atleti provenienti [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.