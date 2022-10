Il countdown per la Coppa Italia Arco Nudo, in programma il 15 e 16 allo stadio del baseball Valter Aluffi di Settimo Torinese, è già iniziato, ma nel frattempo gli Arcieri Varian del presidente Giampiero Arrigoni Marocco continuano a togliersi grandissime soddisfazioni. Dal 29 settembre al 2 ottobre si è svolta in Toscana, precisamente nella Valdichiana Senese, la fase nazionale del Trofeo CONI, una manifestazione multi-sportiva rivolta a ragazzi e ragazze Under 14. Tra tutti gli sport presenti c’era anche il tiro con l’arco e nella Rappresentativa Piemontese della FITARCO, [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.