Per gli Arcieri Varian si sta avvicinando la fine della stagione outdoor. Tanti i risultati di spicco ottenuti dai giovani arcieri biancoblu e si spera che altrettanti ne arrivino a fine agosto in occasione dei Campionati Italiani di Oderzo. Tra gli Arcieri Varian qualificati per l’appuntamento tricolore c’è Kaede Marsili, giovane atleta che dal 25 a 30 luglio ha vissuto una bellissima esperienza con la Nazionale Italiana ai Campionati Europei Giovanili 2022 “European Youth Cup 1st leg” di Bucarest, in Romania.

C’è un detto che dice “il lavoro paga”: Marsili ha lavorato molo [...]