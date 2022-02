Anche nel 2022, pur essendo stata una stagione veramente complicata, diversi sono gli Arcieri Varian di Settimo Torinese che si sono qualificati ai Campionati Italiani di tiro con l’arco, in programma a Rimini Fiera dal 24 al 27 febbraio. Ennesima bella soddisfazione per il presidente Giampiero Arrigoni Marocco, che vede crescere in quantità e qualità la squadra agonistica dell’associazione sportiva da lui presieduta.

Tutti pronti in casa Arcieri Varian per la trasferta a Rimini: in questa edizione ci sarà una squadra composta da dieci arcieri, accompagnati dai coach Rosario [...]



