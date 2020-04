La Compagnia Arcieri Varian di Settimo Torinese del presidente Daniele Gualtieri e del vice Enrico Brunetti è ferma ai box. Tra poche settimane, il sodalizio settimese avrebbe dovuto ospitare la Fase Estiva del Trofeo Pinocchio, ma la gara del 26 aprile, uno degli appuntamenti clou della stagione degli Arcieri Varian, è stata posticipata al 2 giugno. Infatti, facendo seguito alla comunicazione relativa alle direttive sullo svolgimento delle attività di tiro con l’arco per il contenimento del diffondersi del COVID-19 si comunica che, alla luce degli ulteriori sviluppi e delle disposizioni impartite dalle autorità di governo e sentito il Consiglio Federale, ogni gara iscritta nel Calendario Gare Federale 2020, a carattere Nazionale, Regionale, Interregionale di Tiro alla Targa all’Aperto, Tiro al Chiuso, Tiro di Campagna e 3D e ogni gara di calendario Sperimentale, è sospesa fino al 30 aprile. Sono, altresì, sospesi tutti i raduni programmati, nazionali e regionali, compresi gli incontri di valutazione. Slitta al 17 maggio, invece, il Campionato Regionale Campagna, organizzato dagli Arcieri Iuvenilia e inizialmente programmato per il 5 aprile.

In casa Arcieri Varian, però, l’entusiasmo non manca mai e gli arcieri settimesi hanno così deciso di aderire alla campagna social sullo sport “DistantiMaUniti” lanciata dal Governo. Un modo simpatico per fare gruppo e diffondere un messaggio mai così importante come in questi giorni.

