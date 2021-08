Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Bella notizia per Ferruccio Berti della Compagnia Arcieri di Volpiano. Dal 29 agosto al 4 settembre l’esperto arciere canavesano parteciperà a Maribor, in Slovenia, al Campionato Europeo 3D, manifestazione continentale che torna a distanza di qualche anno dall’edizione 2018 svoltasi in Svezia, a Göteborg. In quell’occasione furono ben 10 le medaglie cinte al collo dagli azzurri in gara, che fecero salire l’Italia sul podio del medagliere, davanti a Svezia [...]



