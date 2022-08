Ai Campionati Europei Para-Archery di Roma, Elisabetta Mijno vince il titolo europeo battendo in finale la greca Dorothea Poimemnidou 6-2. L’azzurra originaria di Brusasco, che ha primeggiato in qualifica e poi ha vinto tutti gli scontri, completa l’opera in rimonta. Il primo set va infatti all’avversaria 23-21, tutti gli altri parziali però sono della campionessa italiana 28-23, 29-25 e 27-25. Per la campionessa paralimpica, che in questa stagione ha esordito anche con la Nazionale “normodotati”, è il secondo titolo europeo individuale dopo quello del 2014.

Nelle gare [...]



