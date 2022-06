Arcieri Varian in festa per la partecipazione di Elisa Tallarico a far parte della Squadra Piemontese che nel weekend ha disputato la Coppa delle Regioni a Paestum. Una soddisfazione unica per Elisa, emozionata ma capace di trasformarsi in gara, ottenendo un ottimo sesto posto a livello individuale nella classe Ragazzi con 591 punti.

Sabato 18 e domenica 19 giugno, invece, gli Arcieri Varian hanno organizzato due gare interregionali di tiro con l’arco: la “70/60/50 mt Round + O.R. individuale 36 frecce” e la “70/60/50 mt Round Arco Olimpico più 50mt Round Compound [...]





