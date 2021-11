Weekend senza gare per gli Arcieri Varian ed è per questo che gli allenatori biancoblu, con l’apporto del presidente Giampiero Arrigoni Marocco, sabato 6 novembre hanno organizzato un incontro tecnico-conviviale riservato ai soli soci e famigliari nel campo di tiro con l’arco di via De Francisco a Settimo Torinese. La “Castagnata”, grazie anche ad una bellissima e fresca giornata di sole, ha visto la partecipazione di un’ottantina di persone, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, con controllo della temperatura, registrazione dati personali e uso della mascherina anche se l’attività si è svolta all’aperto.

Tutti hanno apprezzato l’organizzazione ed il modo usato per mantenere il distanziamento tra le persone: sono state infatti create delle isole, chiamate “tavoli tecnici”, con su esposti e rappresentati argomenti inerenti al tiro con l’arco, ma non solo, giochi di intrattenimento come il tiro con le freccette ed il gioco delle bocce, senza dimenticare la serie di paglioni battifrecce, predisposti alle varie distanze, che ha visto tantissimi cimentarsi per far vedere la loro bravura o anche solo provare a tirare per la prima volta.

Su gran parte dei tavoli tecnici, c’era un esperto che dava delucidazioni, consigli e chiarimenti su tutto quello che concerne il tiro con l’arco: dal come fare la messa a punto di un arco a costruire una corda, da impennare le frecce a come fare al meglio una gara 3D o di tiro di campagna, oppure come allenarsi fisicamente e mentalmente per disputare al meglio una competizione. Apprezzato molto il tavolo dove sono stati esposti tutti i tipi di archi ammessi dalla FITARCO: compound, arco nudo, arco olimpico, arco longbow o monolitico e arco istintivo. Il tutto coadiuvato da filmati proiettati sotto un gazebo allestito per l’occasione, senza ovviamente dimenticare il tavolo conviviale, dove l’incontro è stato allietato con la distribuzione di castagne arrostite, vin brulè e bibite analcoliche.

A presenziare alla manifestazione anche il presidente del Comitato Regionale FITARCO Piemonte Paolo Ferrero, che nel suo intervento ha elogiato quanto fatto, sottolineando al contempo quanto bene viene sfruttata la struttura del campo comunale di via De Francisco organizzando gare interregionali, incontri con le scuole, manifestazioni e centri estivi. Il tutto grazie all’impegno degli Arcieri Varian.

