Sabato 5 e domenica 6 febbraio si è svolto al PalaIgor di Novara il Campionato Regionale indoor di tiro con l’arco. Ottimi i risultati dei 20 portacolori della Compagnia Arcieri Varian in gara, in particolar modo in campo giovanile. Nella divisione arco olimpico, molto bene tra i Ragazzi Pietro Abelli che si è piazzato al primo posto con 443 punti, mentre in campo femminile Elisa Tallarico ha fatto sua la piazza d’onore con 488 punti, Miriam Mastroianni si è classificata settima con 275 punti ed Elena Scapinello ha chiuso ottava con 224 [...]





