Gli Arcieri Varian di Settimo Torinese si stanno attrezzando per ripartire in assoluta sicurezza. Enrico Brunetti, istruttore federale FITARCO e vice presidente dell’associazione sportiva biancoblu, fa il punto della situazione: “Stando alle ultime comunicazioni del presidente federale Mario Scarzella, la riapertura dei centri sportivi avverrà in data 25 maggio. Saranno poi comunicate ufficialmente le relative linee guida da osservare per la riapertura ufficiale dei campi di tiro, adeguate alle nuove disposizioni che saranno impartite dal Governo per la “fase 2”. Nell’attesa, questi ultimi giorni di chiusura potrebbero essere impiegati per riattivare le strutture ed essere pronti per la ripresa delle attività. Quello che è certo è che si dovrà tirare in sicurezza, distanziare i paglioni battifreccia, mantenere le distanze, lavarsi frequentemente le mani, pulire la propria attrezzatura, i tecnici dovranno indossare sempre la mascherina e altri accorgimenti, come tenere inizialmente chiusa la segreteria e una parte dell’impianto”.

Sarà una ripresa dura, anche perché bisognerà fare i conti con la paura del Covid-19 che in questi mesi ha attanagliato le persone, ma Brunetti e tutti gli Arcieri Varian vogliono pensare positivo: “Non credo che ci sarà un calo di tesserati: dovremo sicuramente adeguarci alle nuove normative, ma dopo più di due mesi in cui siamo fermi non vediamo l’ora di poter riprendere l’attività. Certo è che la stagione per noi è saltata, al campo di tiro di via De Francisco dovevamo ospitare importanti gare regionali, ma sono state tutte rimandate a data da destinarsi. E non riesco nemmeno ad immaginare come si potranno organizzare a breve grandi manifestazioni come i Campionati Italiani che vedono coinvolti centinaia di arcieri. Tutto, al momento, è in stand by”.

Commenti