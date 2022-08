Gli Arcieri Varian non potevano assolutamente mancare ai Campionati Italiani Targa di tiro con l’arco in programma a Oderzo, gara dedicata ai soli archi olimpici e compound, penultimo appuntamento ufficiale della stagione outdoor prima del gran finale del 15 ottobre prossimo a Settimo Torinese, teatro della Coppa Italia Arco Nudo. Quattro i settimesi qualificatisi per la competizione tricolore di Oderzo, tutti nella divisione arco olimpico: Andrea Cammilleri e Carlotta Cernusco nella classe Juniores, Kaede Marsili tra gli Allievi ed Elisa Tallarico nella classe Ragazzi. Ad acccompagnarli in [...]



