Virginia Tiraboschi è nata e vissuta ad Ivrea sino a quattordici anni. Dopo la terza media si trasferisce a Torino per motivi di studio ritornando a casa solo nei fine settimana. Laureata in Economia e Commercio lavora per venticinque anni nella pubblica amministrazione, dopo questo periodo passa al settore privato assumendo l’incarico di manager in ambito alberghiero. Nominata Senatore della Repubblica nel 2018 nelle file di Forza Italia, rinuncia al ruolo di amministratore delegato e diventa socio della medesima holding. Inizia cosi’ la sua esperienza come imprenditrice.



