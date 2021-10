IVREA. Con la mancata elezione di Roberto Binaghi alla presidenza della Fondazione dello storico Carnevale qualcosa si deve essere rotto nei rapporti tra il sindaco Stefano Sertoli e Forza Italia, laddove per Forza Italia si fa riferimento a tre persone: la senatrice Virginia Tiraboschi, il vicesindaco Elisabetta Piccoli e il segretario cittadino Vincenzo Ceratti. I “tre” che sono grandi amici come i “tre porcellini”, come “Qui Quo e Qua”, come i “Tre Moschettieri” o, se si preferisce, come “Aldo, Giovanni e Giacomo”, non gliel’hanno perdonata. La teoria è che avrebbe dovuto [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.