Questa mattina intorno alle ore 5 la squadra VF del comando di Vercelli è intervenuta per un incidente stradale sulla tangenziale ovest all’altezza del Carrefour.

L’incidente ha visto coinvolto un autoarticolato che in modo autonomo ha terminato il suo percorso capovolto su un fianco.

Le cause sono in via di accertamenti.

Si posto forze dell’ordine e sanitari.

